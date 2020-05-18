За последние сутки в Одессе зарегистрированы 8 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 18 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 764 случая COVID-19. Из них 164 человека — жители Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 18 новых случаев заболевания, из них восемь — у одесситов и десять — у жителей районов области.

По данным на утро 18 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 39 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 34 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили пять человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

«Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, получают кислородную поддержку без проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 33 пациента находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

За последние сутки зарегистрирован один случай COVID-19 у девочки в возрасте 14 лет, которая находится в удовлетворительном состоянии на самоизоляции под наблюдением педиатра.

В связи с улучшением состояния здоровья выписан из больницы на амбулаторное лечение мальчик возрастом 11 месяцев, продолжают лечение на дому четверо детей в возрасте 1 год 4 месяца, 11, 13 и 17 лет. В инфекционной больнице находится мальчик возрастом 15 лет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

За последние сутки зарегистрирован летальный случай у одесситки в возрасте 70 лет с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, которая в тяжёлом состоянии находилась в городской инфекционной больнице.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 32 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 126 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, из них 5 276 выздоровели, 535 (+21 за сутки) умерли.