Больше всего заболевших в регионе за сутки было в Одессе и Измаиле

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе и Измаиле.

Общее количество заболевших — 75 975 (45 320 женщин и 30 655 мужчин).

В числе заболевших за сутки 7 детей и столько же медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 741 ребёнок и 2 474 медработника.

Наибольшее количество заболевших за последние сутки зафиксировано в Одессе – 171 и Измаиле – 60.

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 140 человек: Одесса — 563, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 45, Измаил — 55, Подольск — 4, Теплодар — 1, Черноморск — 35, Южный — 17, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 26, Балтский — 1, Березовский — 17, Б.Днестровский — 29, Беляевский — 45, Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 30, Килийский — 18, Кодымский — 14, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 6, Овидиопольский — 21, Окнянский — 6, Подольский — 30, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 52 369: Одесса — 23 973, Балта — 399, г.Б.-Днестровский — 850, Измаил — 3 515, Подольск — 249, Теплодар — 166, Черноморск — 1 899, Южный — 817, районы — Ананьевский — 278, Арцизский — 1 026, Балтский — 215, Березовский — 802, Б.Днестровский — 421, Беляевский — 1 969, Болградский — 1 786, Великомихайловский — 284, Захаровский — 320, Ивановский — 628, Измаильский — 1 274, Килийский — 660, Кодымский — 351, Лиманский — 1 811, Любашевский — 420, Николаевский — 176, Овидиопольский — 1 884, Окнянский — 436, Подольский — 1 439, Ренийский — 416, Раздельнянский — 957, Савранский — 267, Саратский — 699, Тарутинский — 677, Татарбунарский — 755, Ширяевский — 297.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 11 января:

Одесса — 34 067 (дети — 1 533, медработники — 870)

— 34 067 (дети — 1 533, медработники — 870) Балта — 714 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 211 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 4 353 (дети — 143, медработники — 132)

— 4 353 (дети — 143, медработники — 132) Подольск — 463 (дети — 31, медработники — 28)

Теплодар — 338 (дети — 16, медработники — 12)

Черноморск — 3 369 (дети — 262, медработники — 38)

— 3 369 (дети — 262, медработники — 38) Южный — 1 773 (дети — 91, медработники — 24)

Ананьевский район — 344 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 305 (дети — 51, медработники — 54)

Балтский — 417 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 301 (дети — 100, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 609 (дети — 24, медработники — 29)

Беляевский — 3 053 (дети — 194, медработники — 194)

Болградский — 2 468 (дети — 137, медработники — 101)

В.Михайловский — 485 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 364 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 778 (дети — 46, медработники — 51)

Измаильский — 1 653 (дети — 114, медработники — 47)

Килийский — 1 265 (дети — 54, медработники — 69)

Кодымский — 452 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 3 241 (дети — 190, медработники — 126)

Любашевский — 635 (дети — 28, медработники — 6)

Николаевский — 436 (дети — 41, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 957 (дети — 184, медработники — 67)

Окнянский — 544 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 829 (дети — 108, медработники — 92)

Раздельнянский — 1 135 (дети — 38, медработники — 60)

Ренийский — 826 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 545 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 849 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 822 (дети — 48, медработники — 22)

Татарбунарский — 963 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 411 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 134 572 (0 за сутки). Проведено всего 340 264 исследования методом ПЦР (за сутки — 213).

Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых в Украине случаев зарегистрировано в Запорожской (458) области, Киеве (371), а также в Киевской (365) и Одесской (312) областях.

.