Одесская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Эмиратах

Первая «ракетка» Украины и №5 мирового рейтинга Элина Свитолина обыграла россиянку Екатерину Александрову (№33 WTA) в третьем круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом 565 тысяч 530 долларов.

Результат поединка — 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). В решающем сете спортсменка родом из Одессы отыграла два матчбола, сообщает XSPORT.

Соперницы провели на корте 2 час 35 минут.

«За это время украинка подала 6 раз навылет, допустив 4 двойные ошибки. Её соперница ошиблась 8 раз во время подачи и оформила 1 эйс. В прошлом году Свитолина уже обыгрывала россиянку на Roland Garros», — говорится в сообщении.



«Думаю, что моя соперница отлично пробивала практически с любой точки корта, даже в движении. Мне было очень непросто вернуться в игру, проигрывая 3:5. Старалась фокусироваться на каждом розыгрыше, чтобы этот матч не свёл на нет тот хороший теннис, который я показала в первом сете. Мне нравится выступать в Абу-Даби, надеюсь, что смогу пройти здесь ещё дальше», — прокомментировала свой выигрыш Элина Свитолина.

Отмечается, что в следующем круге Свитолина встретится уже с третьей россиянкой в 2020 году — Вероникой Кудерметовой, которая в рейтинге WTA занимает 46-ю строчку. В 2019 году она обыграла Элину на домашнем корте в Москве.

«Если говорить о предстоящей встрече с Вероникой Кудерметовой, то это будет действительно хороший матч, я с нетерпением жду его, чтобы постараться взять реванш. К сожалению, в нашем предыдущем поединке я действовала не лучшим образом. Вероника играет довольно плоскими ударами, постараюсь подготовиться к такой манере игры», — сказала одесситка.

Кстати. Вторая ракетка Украины, одесситка Даяна Ястремская из-за нарушения допинговых правил с 7 января отстранена от турниров, а ещё одна одесская теннисистка — Екатерина Козлова — не примет участия в Открытом чемпионате Австралии из-за травмы ноги.

Как сообщала Одесса News, ранее Свитолина обыграла американку Джессику Пегулу (6:4, 6:3), затем — россиянку Веру Звонарёву (6:4, 6:1).