COVID-19 в Украине: 48 умерших, 2 088 новых больных

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 123 303.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерло 48 инфицированных, всего с начала эпидемии недуг унёс жизни 2 605 украинцев.

По обновлённым данным, выздоровели уже 57 802 человека. За последние сутки выздоровело 688 пациентов.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в областях — Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), городе Киеве (176) и Ивано-Франковской области (169).

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за последние сутки умерло 6 человек от коронавирусной инфекции.