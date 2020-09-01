Одесский праворадикал заявил о нападении на него у здания суда

Экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко заявил о нападении на него под Приморским райсудом Одессы в понедельник, 31 августа.

Как пишет Стерненко на своей странице в Facebook, нападение устроили те, кто организовал ранее третье на него покушение.



«Нападение сегодня под судом на меня организовал … организатор третьего заказного нападения, за избиение которого меня и судят. «Титушек» зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артём Тренин (фото 2, лысый, в чёрной футболке) , Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора). Лицо «титушки» в чёрной панамке и футболке на фото 1 ещё не установлено​​», — отметил Стерненко.

По его словам, «Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе. Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, а посредником мог быть «авторитет» Коля Белый, друг Подобедова».



Стерненко убеждён, что «именно Подобедов снял и платил по $1 000 за нападение на меня Кузнецову и Исайкулу». «Титушка Кузнецов погиб, и теперь меня судят за то, что я его ранил. А Подобедова не судят. Даже подозрение не дали, хотя есть все улики против него. Судят меня», — добавил он.



Активист отметил, что «сейчас прокурор требует отправить меня в СИЗО. А в СИЗО чрезвычайно высокая вероятность, что меня снова попытаются убить».

«Спасибо Зеленскому и всей его команде за эту «справедливость». Падать им будет больно. А мы всё равно победим», — резюмировал праворадикал.



Ранее сообщалось, представитель прокуратуры Николай Бовзуляк обратился в Приморский райсуд Одессы с ходатайством об избрании Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей. Своё ходатайство об аресте прокурор мотивирует тем, что у подсудимого якобы нет поручителей и нет домашнего адреса, хотя, как отметил активист, его адрес известен суду и у него есть более двухсот поручителей.

Это, в частности, председатель фракции «Голос» Кира Рудык, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Яна Зинкевич и другие.

Стерненко убежден, что нет оснований для удовлетворения ходатайства прокурора о его аресте и дальнейшем содержании в СИЗО, поскольку «условий меры пресечения не нарушал».

Как сообщала Одесса News, Стерненко 11 июня 2020 года объявили подозрение в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Шевченковский райсуд Киева 15 июня избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже суд смягчил её — до 21 сентября Стерненко находится под ночным домашним арестом.

Дело Стерненко далее передано Приморскому райсуду Одессы.

1 сентября суд продолжит заседание.

Фото: Facebook