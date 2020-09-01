Мир продолжает сдавать позиции в битве с коронавирусом

На утро 1 сентября всего в мире больны коронавирусом 25 644 319 человек (+250 615 за сутки), умерли 854 861 (+4 191), выздоровели 17 945 083 пациента (+234 281).

Таковы последние данные портала Worldometer на этот час.

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Украина второй день подряд закрепилась в этом списке на 25-й позиции.

Наибольшее количество умерших от COVID-19 также в этих странах.

Как отмечается, 1% или 61 160 больных в мире находится в серьёзном или критическом состоянии.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Наибольшее количество заболевших за последние сутки было в Мексике и Индии, умерших — в Мексике — 256 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 123 303.