CОVID-19 в Одессе: за сутки 2 смерти, 143 новых больных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 18 сентября в Одессе зарегистрировано 4 523 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрировано 143 новых случая, 2 — смертельных.

По данным на 18 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 217 пациентов с COVID-19. Из них 174 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 43 пациента — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 37 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей. Из них 11 детей в возрасте от одного года до 15-ти лет находятся на амбулаторном лечении. Два мальчика в возрасте 6 месяцев и 14 лет госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3, которая заключила договор с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 95 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 774 случая выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 2 681 одессит.

Как сообщала Одесса News, специалисты одесской фирмы ПП «СИМЕСТА» разработали тест-систему для выявления РНК коронавируса SARS-COV-2.