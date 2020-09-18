Иудеи Одессы отмечают Новый год — праздник Рош ха-Шана

Иудеи сегодня отмечают новогодний праздник Рош ха-Шана.

Точный перевод Рош ха-Шана — начало года, поэтому этот праздник называют ещё «Главой года».

Согласно преданиям, именно в этот день, на шестой день творения, Господь создал и первого человека — Адама. На Рош ха-Шана провозглашается царство Бога над всем живым. Иудеи верят, что каждый год в эти священные дни Всевышний совершает суд над человечеством, определяя, что должно произойти с каждым в грядущем году: кому — разбогатеть, кому — обанкротиться, кому жениться, а кому и умереть. Это время духовного отчёта за прошлый год и обязательств измениться к лучшему в будущем.

Одним из главных атрибутов этого праздника является шофар — полый бараний рог, трубные звуки которого устойчиво ассоциируются с Рош ха-Шана.

На праздничном столе иудеев в эти дни можно увидеть сладости, мёд (чтобы год был «сладким»), рыбью или баранью голову (чтобы быть «во главе», а не в хвосте), морковь кружочками — по форме и цвету напоминающую золотые монетки, богатство; овощи и фрукты — в знак надежды на обильный урожай.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые ещё называют «страшными и великими», а заканчиваются они главным и торжественным иудейским праздником Йом-Кипур ( «Судный день»).

На сайте Еврейской общины Одессы «Хабад Одесса» размещено праздничное расписание новогодних мероприятий.