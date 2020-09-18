В Гарварде определились со Шнобелевскими премиями за 2019 год

В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize).

Премию присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи, которые «заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься».

Сообщается, что лауреатами премии в области медицинского образования в этом году стали президенты США Дональд Трамп, Беларуси Александр Лукашенко, Бразилии Жаир Болсонару, британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «за использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем учёные и врачи».

Как отмечается, это вторая Шнобелевская премия, вручённая Лукашенко. В 2013 году он получил шуточную премию мира за «запрет публичных аплодисментов».

Премию по физике взяли австралийские учёные украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий за эксперимент, в ходе которого выяснили, что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте.

Премию в области акустики получил Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции за очень необычный и довольно опасный для учёных эксперимент: он поместил китайского аллигатора в камеру, заполненную гелием и регистрировал, как это поменяет тембр издаваемых рептилией звуков.

Премию в области материаловедения получил вместе с коллегами американский антрополог Метин Эрен из Государственного исследовательского университета в Кенте, штат Огайо, «за демонстрацию того, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, не работают».

Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых «постоянно звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали».

Премию по психологии получила разработка метода идентификации людей с нарциссизмом при помощи изучения их бровей.

Премию по экономике вручили за попытку установить взаимосвязь между неравенством доходов в разных странах со средним количеством поцелуев в губы.

Премию в области менеджмента взяла группа из пяти китайских наёмных убийц, которые перепоручали совершение преступления друг другу, в результате чего жертва так и не была убита.

Премию по энтомологии (изучение насекомых) отдали за сбор доказательств того, что многие энтомологи боятся пауков, которые не являются насекомыми.

Как сообщала Одесса News, предыдущую Шнобелевскую награду в области медицины получили урологи штата Мичиган, выяснившие, что камни из почек выводятся намного быстрее, если пациента катать на американских горках.