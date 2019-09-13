В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой самым абсурдным научным открытиям года.

Об этом сообщает ВВС.

В номинации «Биология» победила международная группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии, которые выяснили, что намагниченные мёртвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Шнобелевскую премию в номинации «Физика» получили двое учёных из Тайваня за исследование, почему вомбаты испражняются кубиками. Это вторая премия учёных — первую они получили в 2015 году за исследование продолжительности мочеиспускания млекопитающих.

Премией в номинации «Медицина» наградили итальянского учёного за исследование, доказавшее, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.

В номинации «Медицинское образование» комитет отметил работу о том, как обучать студентов-медиков при помощи звуков для тренировки собак, к примеру цоканья языком.

Премию в номинации «Анатомия» вручили группе французских исследователей за изучение «температурной асимметрии мошонки у обнажённых и одетых мужчин». Учёные выяснили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого. Исследование проводилось на французских почтальонах.

В номинации «Химия» победу одержал японский учёный, посчитавший, что пятилетний ребёнок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследование проводилось на собственных детях учёного.

Лауреатом премии в номинации «Инженерное дело» стал иранский учёный, запатентовавший аппарат для смены подгузников.

Премия в номинации «Экономика» досталась нидерландским учёным за исследование о том, банкноты какой страны лучше всего переносят болезнетворные бактерии — победила Румыния.

Лауреатами премии мира стали учёные из Великобритании и Сингапура, попытавшиеся измерить удовольствие от почесывания зудящего места.

В номинации «Психология» отметили немецкого учёного, исследовавшего корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

Победителей награждают настоящие нобелевские лауреаты.

Ученым вручили 10 трлн зимбабвийских долларов времён гиперинфляции в стране (0,4 доллара США) и диплом.