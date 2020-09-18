Мининфраструктуры планирует передать в концессию Измаильский морской торговый порт

В Министерстве инфраструктуры планируют передать в концессию Измаильский морской торговый порт.

Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на заявление министра инфратруктуры Украины Владислава Криклия во время круглого стола в Европейской бизнес ассоциации.

По словам министра, также в ведомстве планируют передать в концессию порт и паромную переправу в Черноморске, готовят к приватизации Белгород-Днестровский морской порт и морской торговый порт «Усть-Дунайск».

«Мы довольны тем, как у нас прошёл первый концессионный конкурс по морским портам Херсон и Ольвия в Николаеве. Это нас подталкивает, чтобы двигаться дальше», — отметил Криклий.

Как сообщала Одесса News, Черноморский порт объявлен следующим концессионным проектом после официальной передачи в концессию Херсонского морского торгового порта, которая произошла 26 июня в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского.