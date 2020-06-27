После концессии Херсонского морпорта придёт очередь Черноморского

Черноморский порт объявлен следующим концессионным проектом после официальной передачи в концессию Херсонского морского торгового порта, которая произошла 26 июня в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в своём телеграм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Останавливаться (на концессии Херсонского морпорта, — ред.) точно не будем! — предупредил Криклий. — И продолжаем активную работу по концессии других портов, а также важных объектов дорожного строительства, аэропортов и железнодорожных вокзалов. Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск — следующий концессионный проект».

Как сообщил Криклий, «компания–концессионер ООО «Рисоил–Херсон» инвестирует в развитие Херсонского порта около 300 миллионов гривен. Ещё более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объёмы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн».

«»Рисоил–Херсон» обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного. Концессионер совместно профинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город», — таким видит Криклий будущее порта на ближайшие 30 лет.

Президент же назвал передачу порта в концессию «прекрасным событием для Украины и прежде всего для Херсонщины»: «У нас впервые за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех, думаю, можно этому поаплодировать», — сказал Зеленский в своём выступлении после подписания соглашения.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в АМПУ заявляли о передаче в концессию пассажирского комплекса Одесского порта, включая здание гостиницы «Одесса».

Фото: Пресс-служба Президента Украины