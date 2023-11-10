20 тысяч автомашин заблокированы на границе из-за забастовки польских перевозчиков

Из-за протестных действий польских перевозчиков вблизи украинской границы с обеих сторон заблокировано движение около 20 тыс. транспортных средств.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на этом фоне глава министерства Александр Кубраков обсудил ситуацию с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком. Именно к этому польскому ведомству были предъявлены требования протестующих.

«Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации. Об этом мы неоднократно подчёркиваем на всех уровнях. Вместе с тем, отметим, блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейский Союз. Ключевое – никакие изменения или отмена Соглашения о либерализации не обсуждается», — отметили в Министерстве.

Ранее глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что требования польских перевозчиков вернуть разрешительную систему для украинских автоперевозчиков бесперспективны. Это обусловлено тем, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом было ратифицировано всеми членами ЕС и подписано между Европейским Союзом и Украиной, а не с отдельными странами-членами.

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