Куда пойти в Одессе на выходных 11-12 ноября

11-12 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

11 ноября в рамках художественной акции «С песней к Победе» КП «Парки Одессы» при благоприятных погодных условиях приглашает в Городской сад, к «Ротонде, где ко Дню работников культуры и мастеров народного искусства пройдёт концерт. Участники: Оркестр Главного управления Национальной полиции в Одесской области, композитор, баянист, певец Владимир ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Приходите к 13 часам.

11 ноября в Одесском Международном культурном центре UNION выступят самые сексуальные рокеры Украины — группа EPOLETS. Испытайте драйв и получите безумные эмоции. Билеты стоимостью от 350 гривен. Адрес Центра: ул. Троицкая, 43. Приходите к 18.30.

11-12 ноября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля:

11 ноября опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это лирическое произведение о трагической любви никого не оставит равнодушным. Длительность спектакля – 2 часа 45 минут, с антрактом. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Приходите к 16 часам.

12 ноября театр показывает балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена Дюймовочка». Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Приходите к 16 часам.

До 12 ноября в Доме Блещунова продолжится выставка иллюстраций “Птицы Супоя” от Ольги Прокопенко. Серия из двадцати двух работ, выполненных только за последние полгода, создана для привлечения международного внимания к войне в Украине в рамках проекта “Озеро Супой”. Это озеро расположено на границах Киевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областей, стало домом для многих редких представителей фауны и точкой восстановления на их миграционных путях. Адрес: ул. Польская, 19.

До 3 декабря в Одесском культурном центре UNION открылась персональная выставка работ Сергея Поляничко “Магрибские сказки”. На серию работ автора вдохновили реальные путешествия в Марокко – одну из самых удивительных стран мира, где откровения встречаются каждый день с теми, кто к ним готов.

До 3 декабря во Всемирном клубе одесситов будет проходить выставка работ члена Национального союза фотохудожников Украины Юрия Бойко. То, что обычному человеку кажется банальным, недостойным внимания, Юрий превращает в произведение искусства, и научиться такому невозможно, это дар. Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

До 10 декабря в галерее Летнего театра Городского сада #ARTODESSA фотовыставка выдающегося мастера фотографии из Одессы, обладателя международной категории EFIAP Олега Куцкого. Фотовыставка посвящена Одессе и одесситам. Большинство представленных работ охватывают большой период мирной жизни города с 2000-х и до 2020-х.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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