Одесский оперный приглашает на вечер хореографических миниатюр

19 октября в Одесском театре оперы и балета вечер хореографических миниатюр «Жемчужины мирового балета».

Автор концепции этого изысканного балетного вечера – Борис Блох, выдающийся музыкант, с 2014 по 2016 г. – художественный руководитель Одесской Оперы.

Прекрасные хореографические миниатюры – зрелище, наполняющее зрителей вдохновением и светом. Уникальная программа из одноактных балетов Пуни, Обера, Вебера, Понкиелли – это собрание музыкальных историй, нашедших своё отражение в танце.

Очаровательные сюжеты, непостижимый уровень хореографии и музыка, проникающая в самое сердце!

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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