Железнодорожники и морские перевозчики на Дунае получат гарантии для своей работы

Кабинет Министров выделил Мининфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook со ссылкой на министра Александра Кубракова.

«Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объёмы перевозок», – цитирует пресс-служба слова министра.

Кубраков добавил, что этим решением министерство берёт на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок.

Кроме этого, в министерстве сообщили, что средства будут храниться на отдельном эксроу-счету Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения ущерба, причинённого в результате агрессии России против Украины.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

владельцы и/или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенные к обороту железными дорогами пути европейского стандарта (1435 миллиметров)

фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

В министерстве добавили, что завершается работа над согласованием всех деталей механизма страхования, чтобы процесс предоставления гарантий был максимально прозрачным и понятным.

Кстати. Такой же механизм страхования рисков Министерство инфраструктуры инициировало в феврале для обеспечения безопасности авиаперелётов. Благодаря ему перевозчики смогли в дальнейшем выполнять авиарейсы внутри страны и на другие направления накануне полномасштабного вторжения России.

В марте в связи с действиями российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину и заблокировавших морские порты, прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Президента Украины, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнёрами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Продовольствие Украины экспортируют преимущественно речным транспортом. В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что через речные порты было отправлено на экспорт 75% пшеницы, 50% сои, 59% подсолнечника и 57% ячменя. Железнодорожным транспортом вывезли 53% объёма кукурузы и 56% соевого масла.

Как сообщала Одесса News, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) в июне во второй раз реализовало на «английском аукционе» (торги по открытой процедуре) через электронную площадку Prozorro.Sale услуги по перевозке зерна по дунайской магистрали из украинских портов Рени и Измаил зарубежным заказчикам.

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