Минкульт Украины переложил проблемы Одесской филармонии с себя на Германию

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко совместно с министром по вопросам культуры и медиа Германии Клаудией Рот договорились о выделении средств на реставрацию Одесской филармонии.

Об этом стороны договорились во время визита Рот в Одессу 6-7 июня, сообщает Ткаченко на своей странице в Facebook.

«В ходе визита госпожи Рот мы посетили исторический центр Одессы, Одесскую киностудию, Одесскую областную филармонию, Театр оперы и балета и Национальную научную библиотеку Одессы. Успели обсудить многие важные вопросы: внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, инициированное МКИП и мэрией города, и всестороннюю поддержку Германии в этом процессе. Сейчас мы работаем в направлении ускоренной процедуры из-за войны. И если нам это удастся, а я в этом не сомневаюсь, это будет прецедент. В рамках поддержки украинской культуры и отдельных культурных событий и институтов — договорились о выделении средств на реставрацию Одесской филармонии», — написал Ткаченко.

Кстати, будучи в сентябре 2020 года в Одессе, Ткаченко пообещал профинансировать реконструкцию областной филармонии. Однако, денег филармония не увидела до сих пор.

«Здание филармонии, построенное в конце XIX века, требует безотлагательной реконструкции, оно включено в список программы «Большого строительства» в культуре как первоочередной объект 2021 года. Будут заложены соответствующие средства в государственном бюджете, ремонтные работы могут быть завершены в течение двух лет», — говорил в сентябре 2020 года в Одессе Ткаченко.

Также тогда Ткаченко заявил, что «известная своими творческими достижениями Одесская филармония заслуживает статуса национальной». На сегодняшний день статус филармонии остался неизменным, — напоминает Одесса News.

Как сообщала Одесса News, Уполномоченная по культуре и медиа Федерального правительства Федеративной Республики Германия г-жа Клаудиа Рот и Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 7 июня побывали в Одессе на месте будущего мемориала «Против забвения».

Фото: Укринформ

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