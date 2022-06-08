Одесский музей западного и восточного искусства знакомит со стилем Ар-деко

Стиль Ар-деко. Элегантность и роскошь. В буквальном смысле слова ар-деко означает «декоративное искусство», однако этот термин, впервые употреблённый Ле Корбюзье в 1925 году, утвердился только в конце 60-х годов прошлого века, как название самого изящного, самого элегантного и роскошного стиля XX века.

Одесский музей западного и восточного искусства приглашает познакомиться с этим стилем 12 июня.

Чудесный мир Ар-деко Вы можете открыть для себя на лекции в музее. Лектор – заведующая отделом западноевропейского искусства Татьяна Балановская.

Начало в 16:00.

Билет стоит 100 грн.

Для людей, временно вынужденных покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации). Забронировать билеты можно в частных сообщениях.

Адрес музея: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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