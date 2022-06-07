В Одессе министры культуры Украины и Германии посетили сквер «Против забвения»

Уполномоченная по культуре и медиа Федерального правительства Федеративной Республики Германия г-жа Клаудиа Рот и Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 7 июня посетили в Одессе на месте будущего мемориала «Против забвения».

Как сообщается на официальном сайте Одесского горсовета, мэр Одессы Геннадий Труханов показал гостям основные достопримечательности города. Члены делегации побывали в том числе и на месте будущего мемориала «Против забвения», где в годы Второй мировой войны были сожжены 25 тысяч людей, преимущественно евреев.

«Фашисты пригнали сюда машины с горючей смесью, облили и подожгли. Несколько дней горели склады. Как отмечали очевидцы, запах гари стоял ещё целый месяц», — рассказал глава Ассоциации евреев-бывших узников гетто Роман Шварцман.

«Это место связано с историей моей страны — здесь совершено преступление немецкого народа против евреев. Я чувствую свою ответственность, поэтому я здесь», — отметила г-жа Клаудиа Рот.

«Год назад мы закладывали первый камень будущего мемориала и тогда даже не подозревали, что такая трагедия может повториться. Урок истории человечеством не выучен, в первую очередь российскими оккупантами. Мы же, как и 80 лет назад, будем бороться за нашу независимость и будущее наших детей», — подчеркнул и.о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак.

Как сообщала Одесса News, сквер-мемориал «Против забвения» в Одессе будет создан при поддержке немецких партнёров на территории возле площади Толбухина — бывших артиллерийских складах.

Фото и видео: «Одессса»

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