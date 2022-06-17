Руководство Евровидения приняло решение о невозможности проведения конкурса в Киеве

Европейский вещательный союза (EBU) принял решение о невозможности проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2023» в Украине.
Европейский вещательый союз заявил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году не может быть проведён в Украине, поскольку в стране продолжается война. В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на «Евровидении-2023» занял британец Сэм Райдер.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 17 июня на своей странице в Facebook прокомментировал это решение.
«Украина не согласна с характером принятия такого решения, так как нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов, и считает, что у неё есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, – написал Ткаченко. – Мы честно выиграли «Евровидение-2022″ и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине – предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса».
Он подчеркнул, что проведение международного песенного конкурса в 2023 году в Украине станет мощным сигналом поддержки.
«Мы будем требовать изменить это решение, так как считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении «Евровидения-2023″ в Украине», – резюмировал Ткаченко.
Как сообщала Одесса News, 14 мая в финале «Евровидения 2022» в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
По оценкам профессионального жюри украинцы вышли на первое место благодаря оценкам телезрителей. Таким образом, «Евровидение-2023» должно пройти в Украине.
Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что «Евровидение 2023» пройдёт в Украине. «У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто ещё не проводил «Евровидение» во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придётся объяснить, что некоторые условия должны быть изменены», – сказал он.
Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине «Евровидения-2023».
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