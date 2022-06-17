«Ваш родственник в беде»: за телефонное мошенничество одесский суд дал 3 года

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы поддерживали обвинения в суде в отношении 40-летнего мужчины по факту мошенничества.

Об этом сообщает прес-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленник, находясь в розыске, решил подзаработать на доверчивых одесситах по схеме телефонного мошенничества «Ваш родственник в беде». По этой давно действующей схеме, по которой жертвам звонят на мобильный телефон и рассказывают историю о том, что их близкий человек попал в беду, мошеннику удалось выманить у пенсионерки, жительницы Суворовского района, 9 000 долларов США.

Так, в августе прошлого года женщине позвонил якобы «адвокат» и в ходе телефонного разговора сообщил, что её дочь попала в ДТП, в результате которой та получила телесные повреждения, а водитель, сбивший её на автомобиле, врезался в столб. После чего мужчина сообщил потерпевшей, что ей необходимо заплатить 9 000 долларов США, чтобы её дочь не привлекали к уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие, ведь сбивший её дочь водитель скончался в реанимации.

Афера разоблачена: приговором Суворовского районного суда г. Одессы злоумышленник признан виновным и приговорён к 3 годам лишения свободы. Ввиду не отбытого по другому приговору суда наказания за совершение аналогичного преступления мужчине по совокупности приговоров окончательно определено наказание в виде 3 лет 1 месяца 10 дней заключения.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одессе полицейские разоблачили 35-летнего горожанина, который мошенническим путём выманил имущество у шести граждан.

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