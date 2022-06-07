Житель Одессы перед судом ответит за сотрудничество со спецслужбами врага

За сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора и передачу информации о Вооружённых Силах Украины будут судить жителя Одессы — информатора оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боевыми припасами.

По данным следствия, мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями ФСБ РФ в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины и помогать в проведении подрывной деятельности против Украины.

Первое задание злоумышленник получил в прошлом году. Он, получив информацию и фото о ходе совместных военных учений НАТО и Украины «Си Бриз», отправил их своим российским кураторам.

В дальнейшем, с 24 февраля по 10 марта этого года обвиняемый лично объезжал местность в Одессе и области, проводил фото- и видеофиксацию координат расположения блокпостов, количества и вооружения личного состава Вооружённых Сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны. Собранные данные передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров.

Мужчину задержали при выполнении очередного задания врага.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1100 военных промежуточных патронов, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42; два корпуса осколочных гранат Ф-1; три запала УЗРГМ и другое.

«По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за это преступление Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в мае сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность очередного пророссийского интернет-агитатора, распространявшего пропаганду страны-агрессора.

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