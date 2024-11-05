СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по Николаеву и Одессе

Контрразведка Службы безопасности задержала действовавшего в Николаеве и Одессе агента ФСБ. Он готовил координаты для ракетно-дроновых ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть страны-агрессора.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

По материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевщины, попавший в поле зрения оккупантов во время своих поездок в РФ ещё до полномасштабной войны. После начала войны на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил ему сотрудничество.

Отмечается, что в обмен на помощь ему пообещали «эвакуацию» в Россию с последующим решением его материальных вопросов.

По указанию российской спецслужбы агент разведывал локации Сил обороны, по которым рашисты планировали нанести воздушные удары с использованием дронов-камикадзе типа «Шахед» и ракетного вооружения. Также предатель проводил разведку на местах «прилётов», чтобы проинформировать ФСБ о последствиях вражеских атак.

«Чтобы расширить разведывательные возможности ФСБ и получать дополнительные разведданные, фигурант подыскивал «кандидатов в новые агенты РФ». С этой целью он пытался «втёмную» использовать своих знакомых – бывших правоохранителей, у которых во время бытовых разговоров расспрашивал о настроениях действующих сотрудников», — говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства. При обысках у него изъяты сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одесса News информировала о задержании в Одессе двух местных жителей, которые в октябре 2024 года подожгли электроподстанцию ​​в Хаджибейском районе города.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy