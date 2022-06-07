На «английском аукционе» проданы услуги по импорту зерна из портов Измаила и Рени

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) во второй раз реализовало на «английском аукционе» (торги по открытой процедуре) через электронную площадку Prozorro.Sale услуги по перевозке зерна по дунайской магистрали из украинских портов Рени и Измаил зарубежным заказчикам.

Об этом сообщает профильное издание «Порты Украины».

Отмечается, что на торгах проданы все 12 выставленных лотов. Участниками аукциона были от 5 до 7 компаний – в зависимости от лота. Каждая компания могла сделать три повышения ставки. По каждому лоту выявлен победитель.

Средняя ставка компаний-победителей поднялась почти вдвое по сравнению со стартовой – с 2,254 млн грн до 4,237 млн ​​грн (до €98,7 за тонну тяжёлого зерна и €137,9 за тонну лёгкого зерна при среднестатистической загруженности баржи с €52,5 и € 73,4 соответственно).

Условиями торгов предусмотрено, что загрузка барж будет осуществляться в порту Измаил или Рени 15-30 июня.

По словам и.о. генерального директора УДП Дмитрия Москаленко, результаты торгов засвидетельствовали возросший интерес к дунайским перевозкам зерновых.

«Аграрии убедились, что логистический маршрут работает, а УДП выполняет обязательства», — отметил Москаленко, спрогнозировав стабилизацию в будущем цен на услуги по перевозке зерновых.

Сообщается, что в течение апреля УДП поставило под украинский флаг 23 крытые баржи, в мае добавилось ещё 12 барж, которые в ближайшее время получат документы Регистра судоходства Украины.

Как сообщала Одесса News, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» мобилизовало флот для обеспечения вывоза зерна на экспорт из украинских портов на Дунае, благодаря чему доля зерновых в перевалке портов Рени и Измаила выросла с 12 до 81% с начала года.

Фото: ports.ua

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