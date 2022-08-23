Дунай раскрыл тайну 80-летней давности

Из-за низкого уровня воды на Дунае показались затонувшие немецкие военные корабли времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает британское издание Reuters, опубликовавшее фото.

Отмечается, что находку обнаружили рыбаки неподалёку от сербского портового города Прахово.

В реке Дунай из-за сильнейшей засухи в Европе за последние годы начал стремительно падать уровень воды. Сейчас это один из самых низких уровней почти за столетие. Поэтому на поверхности воды сейчас можно увидеть 20 корабельных корпусов.

«Они ещё представляют опасность, поскольку на борту значительного количества кораблей всё ещё находятся тонны боеприпасов. По соображениям безопасности, вблизи Прахова судоходный участок со 180 метров сузили до 100», — пишет издание.

Стоимость операции по разминированию кораблей оценивается в 29 миллионов евро.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года военно-транспортные корабли, затонувшие в Тихом океане во время Второй мировой войны, неожиданно всплыли и были выброшены на берег Японского острова Иводзима.

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