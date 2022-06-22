Знаменитый плавучий ресторан Jumbo — символ Гонконга — затонул

Знаменитый плавучий ресторан Jumbo, который являлся одним из символов Гонконга, затонул в Южно-Китайском море.

Об этом 20 июня сообщило гонконгское издание HKFP, пишет ГОРДОН.

Судно буксировали в Китай, однако из-за начавшегося шторма оно перевернулось и затонуло у Парасельских островов, примерно в 600 км от Гонконга. Глубина у места аварии составляет около 1 тыс. м, что затрудняет проведение возможных спасательных работ.

По данным буксировочной компании, в результате аварии никто из членов экипажа не пострадал.

Для справки. Плавучий ресторан Jumbo длиной 80 м и площадью 4200 м² стал популярным около 40 лет назад. За время своего существования его посетили более 3 млн гостей, включая таких известных личностей, как королева Великобритании Елизавета II.

С 2013 года ресторан стал убыточным, положение ещё более ухудшилось во время пандемии COVID-19. В марте 2020 года ресторан закрылся. Планировалось, что в Китае его передадут новым владельцам.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Чёрном море, возле порта Одессы, в результате взрыва затонуло судно, находящееся в собственности Эстонии.

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