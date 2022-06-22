Что даст одесситам подписанная Зеленским Стамбульская конвенция

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» № 2319-IX, который Верховная Рада приняла 20 июня.

Как сообщается на Официальном сайте Офиса Президента Украины, целью этой Конвенции, которую также называют Стамбульской, является защита женщин от насилия, недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия, совершённого также и в отношении мужчин и детей (мальчиков и девочек).

Отмечается, что на сегодняшний день это наиболее всеобъемлющее международное соглашение в данной сфере, которое используется как основа для действий многих стран в Европе и за её пределами.

Одесса является одним из лидеров в создании эффективной системы предотвращения и противодействия домашнему насилию и в своей деятельности внедряет принципы Конвенции, а именно:

проводится информационная работа по повышению уровня осведомлённости населения о формах, проявлениях, причинах и последствиях домашнего насилия;

созданы специализированные службы поддержки пострадавших:

—центры помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола в Приморском и Суворовском районах города;

— приюты для женщин и женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;

— семь мобильных бригад социально-психологической помощи пострадавшим;

— муниципальная «горячая линия» для сообщений о случаях домашнего насилия;

— центр коррекции агрессивного поведения;

— работает комната, дружественная к опросу детей;

— налажена система взаимодействия с органами Национальной полиции и Одесским центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Как информирует сайт «Одесса» горсовета, город не останавливается на достигнутом и будет продолжать работу по защите и поддержке лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Кстати. Если Вы пострадали от домашнего насилия, насилия по признаку пола или стали его свидетелем, обращайтесь:

-полицию по тел.: «102»;

— в Центры помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола:

в Приморском районе города по тел.: (048) 705-54-12, (13);

в Суворовском районе города по тел.: (048) 763-04-40;

к мобильным бригадам социально-психологической помощи по тел.: (048)793 46 01 (02, 03, 04, 05);

— на муниципальную «горячую линию» по предотвращению домашнего насилия по тел.: (048) 73 73 103;

— для получения юридической помощи – в Одесский центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по тел.: (048)726-14-45, (048)726-14-44.

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