В Украине создан единый номер телефона 112 для оказания экстренной помощи

Народные депутаты приняли законопроект, которым предлагается сделать номер «112» единым для оказания экстренной помощи гражданам.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект поддержали 308 народных избранников.

В пояснительной записке к документу указано, что целью законопроекта является повышение эффективности оказания экстренной помощи путём разгрузки экстренных служб и создание единого центра принятия и обработки сообщений.

Создание и внедрение «системы112» также является одним из обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Законопроектом предлагается расширить полномочия оперативно-диспетчерских служб, принимающих экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104; обязать соответствующие органы и учреждения обеспечивать Службе 112 и оперативно-диспетчерским службам, принимающим экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104, круглосуточный онлайн-доступ к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации (фотоснимки или видеозаписи) техническими средствами (приборами контроля) общественных мест и метаданных к ним, сформированных указанными техническими средствами (приборами контроля) и прочее.

Принятие законопроекта обеспечит доступ к единому телефонному номеру «112» всем лицам, находящимся на территории Украины (гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства), а также позволит чётко определить полномочия органов государственной власти, что будет способствовать оказанию своевременной и эффективной помощи населению в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни, имуществу или окружающей среде, общественному порядку и т.д.

Как сообщала Одесса News, в рамках евроинтеграции Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7728 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) при проведении процессуальных действий на территории Украины.

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