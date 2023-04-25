Зеленский подписал закон о реформе рыбной отрасли в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля 2023 года подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов и сфере аквакультуры».

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

«Этот евроинтеграционный документ (закон № 7616, – ред.) направлен на создание благоприятных условий ведения рыбного бизнеса в Украине, и является чрезвычайно важным для системного реформирования рыбного хозяйства. Он позволит коренным образом изменить ситуацию в отрасли и станет толчком для её развития. Мы не останавливаемся на достигнутом и работаем над целым пакетом законодательных реформ, которые позволят улучшить положение украинского рыбного хозяйства уже сегодня», — рассказал и.о. главы Госрыбагентства Игорь Клименок.

Он добавил, что законопроект разрабатывался для максимального учёта пожеланий всех игроков рынка, а также гармонизации законодательства Украины с нормативной базой стран ЕС.

В Госрыбагентстве отмечают, что закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов и сфере аквакультуры» вводит инновационные методы государственного управления и современные механизмы цифровизации отрасли рыбного хозяйства.

В частности, документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы управления отраслью, внедряет механизм декларирования права на рыболовство в электронной форме, а также создаёт предпосылки для отслеживания происхождения водных биоресурсов.

Кроме того, положениями закона предусмотрено, что все без исключения рыболовные суда должны быть оборудованы средствами дистанционного контроля.

Закон унифицирует все виды специспользования водных биоресурсов для научных целей.

Документ устанавливает законодательные требования к рыбоприёмным пунктам, регулирует арендные правоотношения и упрощает процедуру предоставления в аренду гидротехнических сооружений для осуществления аквакультуры.

Как сообщала Одесса News, Украина получила от компетентного органа Турции согласованную форму сертификата качества, необходимого для беспрепятственного ввоза украинской рыбной продукции.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod