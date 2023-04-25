Кто в Одессе 25 апреля остался без света

ДТЭК «Одесские электросети» проводит 25 преля плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов.
По информации ДТЭК, до 18 часов света не будет по следующим адресам:
Центральный РЭС
- 1-я Пригородная, 15-37,
- 1-я Степная, 1-98,
- 1-й Сиреневый переулок, 1-6,
- 2-я Пригородная, 1-65,
- 2-я Степная, 1- 54,
- 2-й Сиреневый переулок, 1-19,
- 2-й Степной переулок, 1-10,
- 3-я Степная, 1-73,
- 4-я Пригородная, 1-99,
- 4-я Степная, 1-60,
- 7-я Степная, 1 — 49,
- Благовидовой переулок, 1-13,
- Богуна, 6А, 12/2, 21,
- Сиреневый переулок, 2/2,
- Сиреневый проезд, 1-6,
- Василия Стуса, 2А-, 26/4,
- Вороного Николая, 4А, 7а ,
- Вронского, 1-63,
- Гастелло, 1-55,
- Гранатная, 1-25,
- Гранатный переулок, 2-8/1,
- Дальницкая, 53-53/5,
- Желябова, 7А-11Б,
- Ивановский переезд, 10, 10/1 ,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33,
- Ковровый переулок, 5, 7, 9,
- Клименко, 25, 33В,
- Кондренко, 1-79,
- Кордонная, 3-92,
- Кордонный переулок, 1-35,
- Корнюшина, -27,
- Короткий переулок, 2, 3, 4,
- Кострова переулок, 7-37А,
- Литовская, 15-57,
- Малиновский переулок, 7,
- Малиновского, 79-152,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Мельничная, 32-51,32-А,
- Н. Воронова, 1-12,
- Минская, 7-49,
- Мостовой переулок, 1-4,
- Новикова, 2,
- Овидиопольская дорога, 3, 4,
- Овидиопольская дорога, 2-6,
- Александра Вронского, 14,
- Алексея Косяченко, 2 -54,
- Онежская, 36-54,
- Отрадная, 10,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114, 116,
- Радужная, 10-57,
- С. Рихтера, 8-148/4,
- Сельская, 7-44,
- Спартаковская, 6 — 63,
- Старицкого, 2-27,
- Степная, 43, 76Б,
- Строганова, 7-37,
- Текстильщиков, 1-14,
- Татьяны Тэсс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 4 60А,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 1-19,
- Туристский переулок, 2-12,
- Ударников, 7-35,
- Урицкого, 9-18,
- Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 4/2.
Работы до 19.00 будут продолжаться по таким адресам:
- Бунина, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,
- Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18,
- Военный спуск, 3, 6, 12,
- Воронцовский переулок, 1-13, Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,
- Деволановский спуск, 1, 12, 1/17,
- Канатная, 7-21,
- Карантинный спуск, 1,
- Екатерининская, 2-7,
- Екатерининская площадь, 4-8,
- Ланжероновская, 2,
- Ланжероновский спуск, 2,
- Маразлиевская, 10-30, 30/15,
- Маяковского переулок, 3-10,
- М. Воронова, 9А,
- Николая Гоголя, 4-23,
- Нахимова,
- Некрасова переулок, 1-10,
- Польская, 7,
- Польский спуск, 1-9,
- Преображенская, 2-18,
- Приморская, 14,
- Приморский бульвар, 1, 2, 10,
- Сабанеев Мост, 1, 3, 5/7,
- Сабанский переулок, 1, 2-4,
- Софиевская, 34,
- Юрия Олеши, 1-13.
Как сообщала Одесса News, в связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода в Одессе у некоторых жителей города 26 апреля не будет воды.
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