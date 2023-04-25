Кто в Одессе 25 апреля остался без света

ДТЭК «Одесские электросети» проводит 25 преля плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов.

По информации ДТЭК, до 18 часов света не будет по следующим адресам:

Центральный РЭС

1-я Пригородная, 15-37,

1-я Степная, 1-98,

1-й Сиреневый переулок, 1-6,

2-я Пригородная, 1-65,

2-я Степная, 1- 54,

2-й Сиреневый переулок, 1-19,

2-й Степной переулок, 1-10,

3-я Степная, 1-73,

4-я Пригородная, 1-99,

4-я Степная, 1-60,

7-я Степная, 1 — 49,

Благовидовой переулок, 1-13,

Богуна, 6А, 12/2, 21,

Сиреневый переулок, 2/2,

Сиреневый проезд, 1-6,

Василия Стуса, 2А-, 26/4,

Вороного Николая, 4А, 7а ,

Вронского, 1-63,

Гастелло, 1-55,

Гранатная, 1-25,

Гранатный переулок, 2-8/1,

Дальницкая, 53-53/5,

Желябова, 7А-11Б,

Ивановский переезд, 10, 10/1 ,

Цветочная, 1-21,

Апрельская, 1-33,

Ковровый переулок, 5, 7, 9,

Клименко, 25, 33В,

Кондренко, 1-79,

Кордонная, 3-92,

Кордонный переулок, 1-35,

Корнюшина, -27,

Короткий переулок, 2, 3, 4,

Кострова переулок, 7-37А,

Литовская, 15-57,

Малиновский переулок, 7,

Малиновского, 79-152,

Бабаджаняна, 30-54,

Мельничная, 32-51,32-А,

Н. Воронова, 1-12,

Минская, 7-49,

Мостовой переулок, 1-4,

Новикова, 2,

Овидиопольская дорога, 3, 4,

Овидиопольская дорога, 2-6,

Александра Вронского, 14,

Алексея Косяченко, 2 -54,

Онежская, 36-54,

Отрадная, 10,

Платанова, 1-126,

Радостная, 114, 116,

Радужная, 10-57,

С. Рихтера, 8-148/4,

Сельская, 7-44,

Спартаковская, 6 — 63,

Старицкого, 2-27,

Степная, 43, 76Б,

Строганова, 7-37,

Текстильщиков, 1-14,

Татьяны Тэсс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 4 60А,

Тенистая, 9/12,

Туристская, 1-19,

Туристский переулок, 2-12,

Ударников, 7-35,

Урицкого, 9-18,

Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 4/2.

Работы до 19.00 будут продолжаться по таким адресам:

Бунина, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,

Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18,

Военный спуск, 3, 6, 12,

Воронцовский переулок, 1-13, Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,

Деволановский спуск, 1, 12, 1/17,

Канатная, 7-21,

Карантинный спуск, 1,

Екатерининская, 2-7,

Екатерининская площадь, 4-8,

Ланжероновская, 2,

Ланжероновский спуск, 2,

Маразлиевская, 10-30, 30/15,

Маяковского переулок, 3-10,

М. Воронова, 9А,

Николая Гоголя, 4-23,

Нахимова,

Некрасова переулок, 1-10,

Польская, 7,

Польский спуск, 1-9,

Преображенская, 2-18,

Приморская, 14,

Приморский бульвар, 1, 2, 10,

Сабанеев Мост, 1, 3, 5/7,

Сабанский переулок, 1, 2-4,

Софиевская, 34,

Юрия Олеши, 1-13.

Как сообщала Одесса News, в связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода в Одессе у некоторых жителей города 26 апреля не будет воды.

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