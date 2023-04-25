MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. Кто в Одессе 25 апреля остался без света

Кто в Одессе 25 апреля остался без света

-света-Аа.jpg

ДТЭК «Одесские электросети» проводит 25 преля плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов.

По информации ДТЭК, до 18 часов света не будет по следующим адресам:

Центральный РЭС

  • 1-я Пригородная, 15-37,
  • 1-я Степная, 1-98,
  • 1-й Сиреневый переулок, 1-6,
  • 2-я Пригородная, 1-65,
  • 2-я Степная, 1- 54,
  • 2-й Сиреневый переулок, 1-19,
  • 2-й Степной переулок, 1-10,
  • 3-я Степная, 1-73,
  • 4-я Пригородная, 1-99,
  • 4-я Степная, 1-60,
  • 7-я Степная, 1 — 49,
  • Благовидовой переулок, 1-13,
  • Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • Сиреневый переулок, 2/2,
  • Сиреневый проезд, 1-6,
  • Василия Стуса, 2А-, 26/4,
  • Вороного Николая, 4А, 7а ,
  • Вронского, 1-63,
  • Гастелло, 1-55,
  • Гранатная, 1-25,
  • Гранатный переулок, 2-8/1,
  • Дальницкая, 53-53/5,
  • Желябова, 7А-11Б,
  • Ивановский переезд, 10, 10/1 ,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33,
  • Ковровый переулок, 5, 7, 9,
  • Клименко, 25, 33В,
  • Кондренко, 1-79,
  • Кордонная, 3-92,
  • Кордонный переулок, 1-35,
  • Корнюшина, -27,
  • Короткий переулок, 2, 3, 4,
  • Кострова переулок, 7-37А,
  • Литовская, 15-57,
  • Малиновский переулок, 7,
  • Малиновского, 79-152,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Мельничная, 32-51,32-А,
  • Н. Воронова, 1-12,
  • Минская, 7-49,
  • Мостовой переулок, 1-4,
  • Новикова, 2,
  • Овидиопольская дорога, 3, 4,
  • Овидиопольская дорога, 2-6,
  • Александра Вронского, 14,
  • Алексея Косяченко, 2 -54,
  • Онежская, 36-54,
  • Отрадная, 10,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114, 116,
  • Радужная, 10-57,
  • С. Рихтера, 8-148/4,
  • Сельская, 7-44,
  • Спартаковская, 6 — 63,
  • Старицкого, 2-27,
  • Степная, 43, 76Б,
  • Строганова, 7-37,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Татьяны Тэсс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 4 60А,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 1-19,
  • Туристский переулок, 2-12,
  • Ударников, 7-35,
  • Урицкого, 9-18,
  • Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 4/2.

Работы до 19.00 будут продолжаться по таким адресам:

  • Бунина, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,
  • Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18,
  • Военный спуск, 3, 6, 12,
  • Воронцовский переулок, 1-13, Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,
  • Деволановский спуск, 1, 12, 1/17,
  • Канатная, 7-21,
  • Карантинный спуск, 1,
  • Екатерининская, 2-7,
  • Екатерининская площадь, 4-8,
  • Ланжероновская, 2,
  • Ланжероновский спуск, 2,
  • Маразлиевская, 10-30, 30/15,
  • Маяковского переулок, 3-10,
  • М. Воронова, 9А,
  • Николая Гоголя, 4-23,
  • Нахимова,
  • Некрасова переулок, 1-10,
  • Польская, 7,
  • Польский спуск, 1-9,
  • Преображенская, 2-18,
  • Приморская, 14,
  • Приморский бульвар, 1, 2, 10,
  • Сабанеев Мост, 1, 3, 5/7,
  • Сабанский переулок, 1, 2-4,
  • Софиевская, 34,
  • Юрия Олеши, 1-13.

Как сообщала Одесса News, в связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода в Одессе у некоторых жителей города 26 апреля не будет воды.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod  — будьте в курсе важнейших событий.

Просмотров: 9

Смотрите также...

scroll to top