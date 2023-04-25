Венгрия перестала пропускать украинцев через свою границу

Венгрия приостановила пропуск через границу с Украиной.

Как информирует Госпогранслужба Украины со ссылкой на венгерских коллег, база данных пограничной полиции Венгрии временно приостановила функционирование, в связи с чем оформление лиц и транспортных средств на венгерской стороне пока не осуществляется.

Сроки возобновления работы баз данных по состоянию на данный момент неизвестны.

Украинские пограничники призывают соотечественников учитывать сложившуюся ситуацию во время планирования поездки в Венгрию.

Как сообщала Одесса News, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в НАТО.

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