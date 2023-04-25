В бою за Украину погиб житель Одесской области, гранатомётчик Вячеслав Москаленко

Под Бахмутом, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний житель Беляевки Одесской области Вячеслав Москаленко.

Об этом сообщил в Facebook Беляевский городской совет.

Вячеслав родом из Татарбунарского района. В детстве переехал с семьёй в Беляевку. Проживали в микрорайоне «Луч». Окончил Беляевскую третью школу. После школы пошёл служить пограничником по контракту.

Через три года выучился на токаря, работал на ВОС «Днестр», затем на небольшом предприятии по изготовлению пластиковых бутылок.

Защитник мобилизовался в конце августа 2022 года, был направлен на обучение, а в январе уже попал на фронт и командовал подразделением гранатомётчиков.

13 марта он последний раз позвонил родным.

Похоронили Вячеслава Москаленко на кладбище по улице Шевченко на Аллее Славы в Беляевке.

Как сообщала Одесса News, 11 марта во время выполнения боевого задания погиб 50-летний командир взвода группы инженерного обеспечения воинской части А0281, старший лейтенант Вооружённых сил Украины, житель города Южный в Одесской области Иван Сотник.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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