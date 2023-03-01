В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кульчаковский

На войне с российскими захватчиками погиб житель посёлка Ананьев Одесской области боец ВСУ Александр Кульчаковский.

Об этом сообщает в Facebook Ананьевская городская территориальная громада.

«Наш 40-летний земляк, житель Третьего участка Ананьева погиб в середине января, защищая родную страну в районе Бахмута. Жестокие бои с врагом уносят жизнь и здоровье наших бойцов. Трудными путями возвращаются в родной край погибшие, но, безусловно, на щите, как и полагается мужественным и бесстрашным воинам. И вот уже Александр присоединяется к небесному воинству, оставляя огорчённую мать, жену и всех родных. С грустью и болью мы осознаём ещё одну потерю…», — говорится в публикации.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб житель посёлка Доброслав Одесской области 42-летний боец ВСУ Олег Гайдаров.

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Фото: Ананьевская городская тергромада/Facebook

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