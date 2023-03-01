Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский и командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок», – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский в своём видеообращении вечером 28 февраля рассказал более подробно, о чём шла речь на заседании Ставки.

«Провёл сегодня очередное заседание Ставки. Снова в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, Главком, командующие направлениями. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений. Самое тяжёлое по-прежнему – Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. Я приведу только один пример. Сейчас Ставку мы проводим довольно часто – минимум дважды в неделю. Прошлое заседание было в четверг. И сегодня генерал Сырский доложил, что от прошлой Ставки только по его направлению около 800 убитых врагов. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боёв только нарастает», — сказал Верховный Главнокомандующий.

В пресс-службе Зеленского добавили, что командующий ОСГВ «Север» Сергей Наев и командующий ОСГВ «Одесса» Эдуард Москалёв доложили о ситуации на северном и южном направлениях.

«Генерал Москалёв доложил о ситуации вокруг Херсона и области. Более 30 российских обстрелов Херсонской области за эти сутки! Прямо по улицам, просто по людям. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. За сегодняшний день уже четверо погибших. Сделаем всё, чтобы подавить террористов. Генерал Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы: контроль над ситуацией – у наших сил. Как и всегда, подробно рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов», — сказал Зеленский.

«Члены Ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время, о чём доложили главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов», – рассказали в Офисе Президента.

Отмечается, что Ставка рассмотрела состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

«В заседании также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки привлекались члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз, предыдущее заседание было 23 февраля.

Фото: ОПУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod