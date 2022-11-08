В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Дзиковский, светлая память

Одесская область потеряла ещё одного защитника – на российско-украинской войне погиб житель посёлка городского типа Авангард Николай Дзиковский.

Об этом сообщили в пресс-службе громады.

Боец ушёл из жизни 24 октября, ему в сентябре исполнилось 29 лет.

Николай по специальности юрист, окончил Одесский университет внутренних дел, был настоящим патриотом.

С первых дней войны пошёл добровольцем и был призван в воинскую часть в посёлке Сарата. Погиб во время упорных боёв на южном направлении от вражеского снаряда.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Теплодар Одесской области попрощался с Романом Прокопием, погибшим в бою за Украину.

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Фото: Авангардовский поссовет/Facebook

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