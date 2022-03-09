Одесситы спасают своего Дюка

Одесситы спасают Дюка: более тысячи мешков с песком появилось вокруг знаменитого на весь мир памятника.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«1200 мешков с песком привезли и выкладывают вокруг памятника Дюку де Ришелье работники Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, а также городских коммунальных предприятий «Городские дороги» и «Сервисный центр».

Таким образом одесситы стараются защитить от возможных разрушений памятник Дюку — один из самых известных символов Одессы.

Для справки. Визитная карточка Одессы – памятник Дюку — генерал-губернатору края Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье был установлен в Одессе в 1828 году. Это памятник архитектуры и градостроительства, монументального искусства национального значения.

Как сообщала Одесса News, по данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, возможно нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Фото: «Одесса»

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