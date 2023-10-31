Украинские военные уничтожили уже более 300 тысяч российских оккупантов

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ украинские военные ликвидировали около 300 810 российских оккупантов.

Об этом 31 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили 5211 танков противника, 321 самолёт, 324 вертолёта, 20 кораблей и одну подводную лодку.

Помимо этого, захватчики потеряли в Украине 9804 боевые бронированные машины, 7227 артиллерийских систем, 844 реактивные системы залпового огня, 562 средства ПВО, 5440 БпЛА оперативно-тактического уровня, 9590 единиц автомобильной техники и цистерн и 1016 единиц специальной техники.

Одесса News информировала, что в своём видеообращении 30 октября 2023 года Владимир Зеленский подчеркнул — воины ВСУ доказывают свою способность уничтожать оккупантов, способность побеждать.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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