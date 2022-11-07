В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Прокопий, светлая ему память

22 октября погиб защитник из Одесской области Прокопий Роман Николаевич.

Он выполнял боевое задание, — сообщает «Официальный Теплодар».

Роману было 38…

Церемония прощания с павшим воином состоялась в Теплодаре 5 ноября. Отпевание Героя прошло в Свято-Воскресном Теплодарском женском монастыре, а похоронили Романа Прокопия на Теплодарском городском кладбище.

Жители громады достойно провели защитника в последний путь.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года в бою за Украину погиб житель Болграда, старший сержант Шрубковский Виталий Сергеевич.

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Фото: Официальный Теплодар/Facebook

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