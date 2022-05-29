94 дня войны: на Южном фронте без перемен

Текущая оперативная обстановка на юге Украины и в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» остаётся динамичной и напряжённой.

Об этом сообщает ОК «Юг» в Facеbook.

«Враг пытается удержаться на построенных рубежах обороны. Продолжает вести артиллерийско-миномётный огонь по населённым пунктам и по нашим позициям. А также применяет разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 для обнаружения и нанесения поражения нашим подразделениям», — говорится в ежедневной военной сводке.

Отмечается, что реактивными системами залпового огня «Ураган» российские захватчики снова обстреляли Николаев. Боеприпасы разорвались во дворах жилых многоэтажек. В результате обстрела повреждены 8 домов, 1 человек погиб на месте, семеро получили ранения разной степени тяжести.

По Кривому Рогу нанесён ракетный удар. Враг продолжает разрушать промышленную инфраструктуру регионов Украины. Предварительно пострадавших нет.

Также отмечается, что корабельные группировки в Чёрном море держат актуальной угрозу ракетных ударов, а под её прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъёмные работы у острова Змеиный по изъятию из воды поражённого десантного скоростного катера типа «Раптор». После поднятия «Раптор» планируется отправить в пункт базирования Донузлав.

«Ощутимо уменьшевшееся количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать «утопленниками», — говорится в сообщении.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, на Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

В Приднестровском регионе республики Молдова продолжаются ограничительные меры, усилена проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием автомобилей оборудованных спецсредствами.

Военые обращаются к населению быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности, тщательно проверять информацию, относиться с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдать установленный порядок и доверять силам обороны.

Как сообщала Одесса News, Украина получает пусковые установки наземного базирования и противокорабельные ракеты Harpoon для обороны от российского агрессора в Чёрном море.

Фото: Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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