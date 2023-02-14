В боях за Украину погиб житель Одесской области Андрей Окунев, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб уроженец Болграда Одесской области сержант Андрей Окунев.

Об этом сообщили в пресс-службе Болградской районной госадминистрации.

Герой ушёл из жизни 3 октября 2022 года в бою на Донецком направлении. Ему было 47 лет.

В армию Андрей попал по мобилизации.

У погибшего остались мама, брат, жена и двое детей.

Похороны воина прошли 19 января.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года под Запорожьем погиб уроженец села Маразлиевка Белгород-Днестровского района Одесской области 28-летний Александр Сикора.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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