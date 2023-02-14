В Одесской области отключают свет, несмотря на отсутствие дефицита в энергосистеме

Несмотря на то, что дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

«Ситуация остаётся сложной из-за сетевых ограничений на инфраструктуре НЭК «Укрэнерго» после масштабной аварии 4 февраля. Из-за этого в области применяются графики стабилизационных отключений, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии», — отметили в компании.

Причина таких отключений — повреждённое из-за обстрелов и аварий оборудование НЭК «Укрэнерго». Это означает, что электроэнергия не может передаваться от генерации к потребителям по высоковольтным сетям из-за их разрушения, несмотря на то, что дефицита мощности в энергосистеме нет.

Энергетики также рассказали, что с 4 по 13 февраля устранили 10 аварий на высоковольтных сетях, 67 – на линиях среднего напряжения и 760 на сетях низкого напряжения. На объектах работало 206 бригад ДТЭК. Основная причина аварий – перегрузка сетей.

ДТЭК также сообщает о продолжающемся тестировании графиков электроснабжения в Одессе и области.

«По итогам четырёх дней удалось обеспечить 100% домов клиентов светом в гарантированные часы («белая зона»). Одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки, жители области – 22. Нам удалось обеспечить клиентов электроэнергией на большие промежутки времени благодаря достаточным лимитам от НЭК Укрэнерго и благоприятным погодным условиям, увеличившим зелёную генерацию. Она частично покрыла недостаток электроэнергии в области», — информируют одесские энергетики.

Как сообщала Одесса News, из-за повреждённой сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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