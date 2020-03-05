Кто в Одессе 5 марта останется без света

5 марта жителей Одессы ожидает очередное плановое отключение электричества.

Как сообщили в облэнерго, в этот день с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено в домах по следующим адресам:

— ул. Балковская, 50, 52;

— Елисаветинская, 1, 3;

— Канатная, 7, 9, 10;

— Конная, 14, 2/4, 6, 12, 8/10;

— переулок Ляпунова, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12;

— переулок Нахимова, 1, 13, 1/3;

— ул. Пастера, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

— Пироговская, 13/4, 13/3;

— Разумовская, 58, 60;

— Раскидайловская, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 40а, 56а, 65, 51а;

— Софиевская, 4/6, 4, 6, 46, 2б;

— Торговая, 20;

— переулок Чайковского, 4, 8;

— ул. Юрия Олеши, 4, 5, 5б, 5а, 1, 2, 3, 8.

С 9:00 и до 19:00

— ул. Академика Вильямса, 55, 61.

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.