Кто в Одессе 5 марта останется без света

5 марта жителей Одессы ожидает очередное плановое отключение электричества.
Как сообщили в облэнерго, в этот день с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено в домах по следующим адресам:
— ул. Балковская, 50, 52;
— Елисаветинская, 1, 3;
— Канатная, 7, 9, 10;
— Конная, 14, 2/4, 6, 12, 8/10;
— переулок Ляпунова, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12;
— переулок Нахимова, 1, 13, 1/3;
— ул. Пастера, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
— Пироговская, 13/4, 13/3;
— Разумовская, 58, 60;
— Раскидайловская, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 40а, 56а, 65, 51а;
— Софиевская, 4/6, 4, 6, 46, 2б;
— Торговая, 20;
— переулок Чайковского, 4, 8;
— ул. Юрия Олеши, 4, 5, 5б, 5а, 1, 2, 3, 8.
С 9:00 и до 19:00
— ул. Академика Вильямса, 55, 61.
Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.