Почему «Одессаоблэнерго» так часто проводит отключения света

«Одессаоблэнерго» объяясняет столь частые для одесситов так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.

Срок эксплуатации электрических сетей в Одесской области давно истёк, а энергокоммуникации изношены на 68-88 %., электросети в области были проложены более 35 лет назад, — сообщает пресс-служба АО «Одессаоблэнерго».

«На ремонт и развитие энергоинфраструктуры только в прошлом году «Одессаоблэнерго» направила более 558 млн грн, что позволило реконструировать 3 тыс. 378 км воздушных линий, что почти равно длине автомобильного путешествия из Одессы в Мадрид, столицу Испании.

Однако эта цифра — менее 10% протяжённости сетей всего региона. Быстрее обновлять энергоинфраструктуру компании не позволяет ограниченная инвестиционная программа, которую ежегодно утверждает правительство», — говорится в сообщении.

В «Одессаоблэнерго» уточняют, что линии, которые давно отслужили свой срок и уже не соответствуют техническим параметрам, несут угрозу обрывов и аварий. Аварийные отключения электричества, в свою очередь, «требуют много времени на поиск и устранение причин, а также несут риск повреждений другого энергооборудования».

«Чтобы этого не произошло, энергетики «Одессаоблэнерго» регулярно обследуют линии. В любую погоду специалисты работают, чтобы выявить потенциально аварийные объекты. Проблемные участки включают в план замены или ремонта сетей. Для безопасной работы энергетиков электроснабжение на время ремонтов отключают. Это и называется «плановое отключение света»», — объясняют в «Одессаоблэнерго» и советуют своим клиентам следить за регулярно обновляемым графиком плановых отключений на официальном сайте компании.