В Одессе отреставрирован парадный вход здания-памятника на Пушкинской

В Одессе отреставрирован парадный вход здания-памятника по адресу: ул. Пушкинская, 5.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В рамках городской комплексной программы сохранения и развития исторического центра г. Одессы выполнена реставрация декоративной отделки боковых стен и стен арочного прохода с восстановлением утраченных элементов лепного декора парадного входа здания», — говорится в сообщении.



При этом возвращено первоначальное колористическое решение интерьера парадного входа.



Также воспроизведены деревянные двери парадного входа, отреставрированы пол и лестничный марш из пяти мраморных ступеней, с боковой стены парадного входа демонтирован внешний блок кондиционера, а хаотично расположенные на боковых стенах и стенах арочного прохода провода уложены в специальный лоток.



Кроме того, распределительные щиты связи перенесены, распределительный этажный электрический щит отремонтирован, обустроено освещение отреставрированного парадного входа.

Отмечается, что существующие произведения монументальной живописи на потолке парадного входа законсервированы для возможности проведения в будущем их реставрации и восстановления.



Работы проводились по заказу управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года на Соборной площади в Одессе торжественно открыли отреставрированный дом Руссова.

Фото: «Одесса»