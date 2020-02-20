Среди эвакуированных из Китая есть жители Одесской области

20 февраля в Международном аэропорту Харькова пограничники оформили 94 человека, прибывших спецрейсом из Китая. Среди эвакуированных есть и жители одесского региона

Как сообщает Госпогранслужба, у трапа самолёта инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Информацию о прибывших пограничниках получили заблаговременно, поэтому их проверку по всем базам данных осуществили ещё до прилёта.



Погранконтроль осуществлялся в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности согласно Международным медико-санитарным правилам Всемирной организации здравоохранения в уединённой зоне аэропорта.



По информации пограничников, на борту самолета, кроме 22 человек – членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, было 72 пассажира — 45 граждан Украины и 27 иностранцев (это граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).



Из аэропорта Харькова спецтранспортом ГСЧС эвакуированных направили в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области на обсервацию пятью автобусами.

Эвакуированные подавлены информацией о сопротивлении жителей относительно их приёма. Жители посёлка Новые Санжары и близлежащих населённых пунктов с ночи перекрывают дороги, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. Сегодня утром между протестующими и полицией произошли столкновения.

Минхдрав утверждает, что ни в одной стране не было негативной реакции на эвакуированных из Китая.

«Наверное, Украина — единственная страна, которая так встречает своих граждан. Это обидно и вызывает непонимание, почему именно так мы встречаем украинцев, после того как они вынужденно попали в карантинную зону в Китайской Народной Республике», — заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета 20 февраля приняли обращение к Президенту, министрам здравоохранения и внутренних дел и «своему» народному депутату о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая.

В Новые Санжары прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

В сообщении пресс-службы Нацгвардии говорится, что центр, куда везут эвакуированных, обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Здесь 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами.

«Сам центр расположен на отдельной территории, удалённой от основной заселённой территории населённого пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями», — подчеркнули в НГУ.

«Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, соблюдать общественный порядок и меры безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации», — заявили в Нацгвардии.

Как сообщала Одесса News. 20 февраля, в 9:40 утра, украинский пассажирский самолёт спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего вылетел в Харьков.

