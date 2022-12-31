Марченко обещает, что одесситы встретят Новый год со светом, а что ДТЭК

Для того, чтобы обеспечить на новогодние праздники светом бытовых потребителей Одесской области, областная военная администрация планирует 31 декабря и 1 января ограничить работу энергоёмких промышленных предприятий региона.

Об этом в вечернем обращении 30 декабря сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Отмечается, что на данный момент энергетики задействовали все возможные способы для ликвидации последствий ракетного удара 29 декабря по энергообъектам в Одесской области.

«Военная администрация проводит работу с наиболее энергоёмкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни. Освободившиеся энергетические мощности направят на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией, чтобы жители области могли провести праздничные дни, 31 и 1, без отключения света», – подчеркнул глава ОВА.

В то же время ДТЭК «Одесские электросети» сообщают на своём официальном сайте, что 31 декабря в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Но «энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают всё возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области после вражеской атаки, по состоянию на 30 декабря, без света оставались около 400 тысяч абонентов.

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