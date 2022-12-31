Германия передала Одессе мощные генераторы для критической инфраструктуры

В декабре в Одессу поступили мощные генераторы правительства Германии для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одессса» горсовета.

Отмечается, что Служба технической помощи Германии (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) предоставила 2 крупных промышленных генератора мощностью 1250 кВт, а также 7 единиц по 450 кВт.

«Доставить тяжёлый груз помогла волонтёрская организация из Румынии Tulcea Humanitarian Logistics Hub», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что генераторы мощностью 1,25 мегаватт уже направлены на две большие котельные, которые подают тепло почти 60 тысячам одесситов.

Работу ещё нескольких миникотелен, в случае отсутствия энергоэнергии, будут обеспечивать генераторы 150 кВт.

Один из генераторов на 450 кВт будет установлен на насосную станцию дамбы Хаджибейского лимана.

«Мы разрабатываем программу энергетической безопасности города. По сути, она уже действует. В том числе и благодаря помощи наших немецких друзей. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры даже в условиях отсутствия электроэнергии», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области после вражеской ракетной атаки 29 декабря без света остаются около 400 тысяч абонентов.

Фото и видео: «Одесса»

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