Во время работ по разминированию погиб пиротехник из Одесчины Святослав Додон

Во время работ по разминированию территорий в Николаевской области погиб пиротехник из Одесской области Святослав Додон.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

«Святослав подорвался на вражеской мине, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в информации.

«Нам трудно это осознать… Вся семья спасателей Украины выражает искренние соболезнования по поводу тяжёлой потери нашего коллеги. Ещё одна потерянная жизнь из-за российских убийц…» – говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года пограничник Измаильского погранотряда, майор Сергей Гоменюк получил ранение от вражеской мины, несовместимое с жизнью.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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