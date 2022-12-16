Утром 16 декабря российские захватчики выпустили около 60 ракет, часть из них уже на севере Украины.

Об этом председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает в Теlegram.

«Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум», — написал он.

Впоследствии Ким добавил, что располагает информацией о двух залпах «Калибрами» со стороны россиян.

В Киеве утром прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место», – сообщил он.

В Киевской и Полтавской областях утром 16 декабря сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

Во время масштабной тревоги утром 16 декабря российские оккупанты нанесли по Харьковской области три ракетных удара. Об этом глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram. «Харьков полностью без света», — сообщила спикер АО «Харьковоблэнерго».

«Прошу жителей области находиться в укрытиях», — обратился к одесситам начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 15 декабря в Чёрном море на боевом дежурстве находидись 10 российских кораблей, из них один носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп – восемь ракет.

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