Дела фронтовые: враг обстреливает по всем направлениям, ВСУ стойко обороняются

Начались двести девяносто шестые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанёс 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых — по гражданским объектам города Харькова, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 15.12.2022

В сводке Генштаба отмечается, что миномётному обстрелу подверглись населённые пункты Сумской области. На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии несколько селений в Харьковской области. На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии в районах отдельных населённых пунктов Харьковской и Луганской областей.

В Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки Луганской области, а также Ямполевки, Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник также совершил обстрелы по районам нескольких населённых пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населённых пунктов Времевка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Каменское в Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области.

Подразделения Сил обороны Украины отражают атаки по всем перечисленным направлениям.

По уточнённой информации, 14 декабря в районе населённого пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 захватчиков.

«Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак. В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа», — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также наши защитники сбили два БПЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, по словам Президента Украины Владимира Зеленского из видеообращения 14 декабря, «покоя на передовой нет. Ничего лёгкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика захватчиков сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле».

На главном фото морской пехотинец 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook

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